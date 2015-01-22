Российский рубль укрепился благодаря решению ЕЦБ о выкупе активов на €60 млрд ежемесячно

Налоговый период помог рублю укрепиться до недельных максимумов, передает Прайм.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.47 снижался на 1,1 рубля - до 64,3 рубля, курс евро - на 2,1 рубля, до 73,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent к этому часу снижалась на 0,6% - до 48,75 доллара за баррель.

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Рубль в течение большей части торгов преимущественно рос к доллару и в большей степени - к евро. Неуверенная курсовая динамика первой половины дня сменилась уверенным ростом рубля, который достаточно быстро укрепился более чем на 50 копеек против основных резервных валют. Этому способствовало кратковременное превышение нефтью марки Brent психологически значимого уровня в 50 долларов за баррель.

Нефть росла в ожидании решения ЕЦБ по программе количественного смягчения, предполагающей выкуп регулятором ценных бумаг с рынка. Однако само оглашение решения привело к обратному эффекту: нефть пошла вниз на факте ожидаемого события и опустилась ниже 50 долларов.

ЕЦБ заявил о запуске с марта 2015 года программы количественного смягчения монетарной политики. Регулятор будет выкупать с рынка ценные бумаги на 60 миллиардов евро в месяц. Программа продлится до сентября 2016 года. При этом ЕЦБ готов выкупать и греческие гособлигации.

На этом фоне курс евро к доллару обновил в четверг минимум с осени 2003 года (1,1452 доллара за евро). Эксперты ожидают скорого начала повышения учетной ставки ФРС США после того, как во второй половине 2014 года в Америке была свернута программа QE3 с аналогичными параметрами.

Тем не менее, рубль усилил вечером рост к доллару и евро и вышел на недельный максимум к бивалютной корзине, достигнув 64,16 рубля за доллар и 73,5 – за евро.

Помощь рублю оказывает налоговый период в РФ, когда традиционно растет спрос на российскую валюту.