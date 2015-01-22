Корея хочет инвестировать в LNG-терминалы и совместное с Украиной производство скоростных поездов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины по итогам встречи министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского и посла Республики Корея в Украине Сол Кен Хуна.

По словам представителей министерства, корейская сторона также проявила интерес к сотрудничеству в сфере зерновых терминалов в морских портах и в развитии метрополитена в Днепропетровске.

По информации пресс-службы, в ходе встречи с послом Кореи Пивоварский отметил важность поступления инвестиций в экономику Украины, в частности, в инфраструктурные объекты.

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«Мы очень «голодные» к инвестициям. По прогнозам экспертов, Украина увеличит экспорт зерна вдвое за три года. Поэтому мы обязаны развивать инфраструктуру - портовую, железнодорожную, дорожную, чтобы обеспечить этот экспорт», - отметил министр.

По его словам, Мининфраструктуры рассматривает различные механизмы привлечения инвестиций в транспортный сегмент. На основе государственно-частного партнерства планируется развивать дорожную сеть, порты, а после реформирования «Укрзализныци» появится возможность инвестировать в подвижной состав, износ которого уже достигает 90%.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно было координировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. В январе 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования проекта «LNG-терминал», согласно которому проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.