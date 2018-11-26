Курс рубля снизился на фоне агрессии России в Керченском проливе

К концу первого часа торгов курс евро на Московской бирже вырос более чем на 60 коп., достигнув на максимуме отметки 75,65 руб.

Торги валютой на Московской бирже в понедельник, 26 ноября, открылись снижением курса рубля к доллару и евро на фоне агрессии России в Керченском проливе.

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К концу первого часа торгов курс евро на Московской бирже вырос более чем на 60 коп., достигнув на максимуме отметки 75,65 руб. Одновременно с этим курс доллара поднялся до 66,61 руб., что на 41,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов, передает РБК.

Основные фондовые индексы Московской биржи утром 26 ноября снижаются. Индекс МосБиржи на минимуме достиг отметки 2284,3 пункта, что на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ниже отметки 2300 пунктов значение индекса опустилось впервые с 30 октября.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября российские корабли открыли огонь по украинским. Три украинские судна были захвачены и доставлены в порт Керчь.

Вследствие агрессивных действий россиян в Черном море неподалеку от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.