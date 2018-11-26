Подозреваемый в коррупции экс-глава ГФС Продан заявил, что вернулся в Украину

13 ноября на своей странице в Facebook Продан написал, что не может приходить на допросы в САП, так как находится за границей на лечении.

Подозреваемый в незаконном обогащении бывший и. о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что вернулся в Украину.

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Об этом Продан написал на своей странице в Facebook.

"Только что вернулся в Киев. Курс лечения выдался сложным. Три хирургические вмешательства под наркозом... Лечение еще продолжается, но теперь не должен находиться в медицинском учреждении", - написал он.

Продан также назвал обнародованную накануне в СМИ "переписку Продана с доверенным лицом" фейковой.

Как сообщал УНИАН, 16 июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют вероятные правонарушения Продана.

29 августа ТСН.ua из собственных источников в САП стало известно, что генпрокурор передал в антикоррупционную прокуратуру часть материалов уголовного производства, касающихся Продана. По данным источника, речь идет о якобы приобретении и строительстве недвижимости через подставных лиц в Украине и Турции.

5 сентября Продан по собственному желанию уволился из ГФС и сообщил о намерении принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя фискальной службы.

13 ноября на своей странице в Facebook Продан написал, что не может приходить на допросы в САП, поскольку находится за границей на лечении.

16 ноября в САП сообщили о вручении подозрения Продану в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Продан подозревается в получении за время работы «на должностях и.о. заместителя и председателя ГФС» с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность более 89 млн грн, за которые «для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств».

С целью сокрытия принадлежности действительному владельцу регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека. Среди приобретенных объектов: 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также следствием проверяется причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Продан уверял, что вернется в Украину из-за границы, куда выехал для проведения медобследования, и сможет «доказать свою невиновность либо на стадии досудебного расследования, либо уже в суде».

19 ноября стало известно, что Продана, вызывают на 20 ноября в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. При этом руководитель САП Назар Холодницкий заметил, что Продана неоднократно вызывали в прокуратуру, но он так и не явился.

*** Правительство назначило Продана исполняющим обязанности председателя ГФС в июле 2016 года. В 2014-2016 годах он возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.