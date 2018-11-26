Гройсман рассказал о перспективах экономики в условиях военного положения

По словам премьера, Украина должна мобилизовать все возможности государства, чтобы защитить свою территориальную целостность.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Кабинет министров сделает все необходимое для обеспечения экономической стабильности в государстве на случай введения военного положения сроком на 60 суток из-за ситуации в Азовском море.

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Так он прокомментировал рекомендацию Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения, передает пресс-служба Кабмина.

«Все, что касается национальной экономики, роста – будем обеспечивать и дальше. Мы сохраним спокойствие и порядок. И обеспечим ресурсы, чтобы защитить государство», - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

По словам премьера, Украина должна мобилизовать все возможности государства, чтобы защитить свою территориальную целостность.

«Если нужно принимать решения, которые не ущемляют права и обязанности людей, а с другой стороны мобилизуют резервы государства, чтобы защитить границы и целостность, - это надо сделать. Мы 5 лет являемся объектом агрессии – и скрытой, и нескрываемой. И то, что произошло – недопустимо. Считаю, что должен быть мобилизован весь цивилизованный мир, чтобы этому дикарству поставить точку. Никто не дал права не уважать закон, посягать на территориальную целостность государства», - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход российская сторона заранее была проинформирована в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В ВМС сообщили, что малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предложить ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента на сегодня, 26 ноября, в 16:00, из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива.