Украина сможет продолжить сотрудничество с МВФ в случае введения военного положения

По словам источника в правительстве, у Фонда нет формальных запретов для сотрудничества со странами в состоянии военных конфликтов.

В случае введения военного положения Украина сможет продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, так как у Фонда нет формальных запретов для сотрудничества со странами в состоянии военных конфликтов.

Читайте такжеГройсман рассказал о перспективах экономики в условиях военного положения

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве, ссылаясь на официальные документы Фонда.

«У Фонда нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях», - сказал собеседник агентства.

По его словам, МВФ уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты.

В постоянном Представительстве МВФ в Украине пока официальные комментарии по запросу УНИАН не предоставили.

Накануне инцидента в Азовском море министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Кабинет министров и парламент выполнили предварительные условия для старта новой 14-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который «сел на мель», блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» в нарушение Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир.

Впоследствии при проходе украинских кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования в районе 40 километров юго-восточнее Керчи их заблокировали сопровождающие суда РФ и открыли огонь на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить введение военного положения в стране сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Глава парламента Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.