Президент «поможет»

Принятый парламентариями госбюджет на 2019 год, чем дальше, тем больше вызывает вопросов.

Причем и у самих народных избранников, судя по их реакции на один из таких - откуда в главной финансовой росписи страны взялись некоторые, мягко сказать, странные статьи, которых в первом чтении документа и близко не было? В ответ - только пожимание плечами с удивлением на лице. Видимо, ночное многочасовое «обсуждение» бюджета отразилось на депутатах полным отсутствием сосредоточенности в плане того, за что именно они голосуют. Хотя, странно – на другое их сосредоточенности хватало: шесть часов депутаты обсуждали новшества Бюджетного кодекса, которые очень важны для их бизнеса или бизнеса их «покровителей», и лишь один час - сам бюджет.

Госказна пестрит любопытными разделами

Как результат, госказна пестрит любопытными разделами. К примеру, по «странным обстоятельствам» ко второму чтению законопроекта в нем появилась отдельная статья расходов по линии Министерства образования и науки - «Фонд президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи» с кругленькой суммой 1 миллиард гривен.

Порошенко выдал на-гора указ о создании «своего» фонда 6 ноября, поручив Кабмину до 1 декабря разработать соответствующее положение о новой структуре. И Кабмин разработал – внес отдельную статью в бюджет.

Чем будет заниматься фонд, доступно объяснил сам президент. 23 ноября, во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, он рассказал, что 1 миллиард гривен пойдет на повышение стипендий для успешных студентов и грантов для ученых: «Там, где есть соглашения с иностранными университетами, поможем со стипендий тем студентам, которые являются отличниками и уезжают, чтобы учиться за границей, но обязательно вернутся в Украину. Будут через абсолютно прозрачную модель выделены гранты».

Затраты, видимо, переложат на плечи местных бюджетов, дабы не мешать президенту заниматься «меценатством»

Кстати, согласно бюджетной росписи, еще фонд будет заниматься обеспечением интернетом сельских школ, а также «школьными автобусами». При этом образовательная субвенция снижена на 1,3 миллиарда гривен. Эти затраты, видимо, переложат на плечи местных бюджетов, дабы не мешать президенту заниматься «меценатством».

И главное, в окончательном варианте госказны, в пояснительной таблице, среди возможных направлений использования средств фонда, появляется еще одна статья – предоставление льгот для компенсации увеличения цены газа для населения. Спрашивается - какое это имеет отношение к образованию и науке? Видимо, данное направление гуманитарного фонда решили внедрить с учетом того, что в госбюджете предусмотрено еще одно повышение цен на газ для населения с 1 мая на тысячу гривен? Или, может, потому, что уже сейчас новые тарифы неподъемны для большей части украинцев, а объем выделенных средств на субсидии на 2019 год сокращен на 20 миллиардов? Или потому, что новые правила предоставления субсидий урезали количество их получателей в разы? Вот и поможет гарант снять всю тяжесть «газовой» политики, которая сейчас ударит именно по среднему классу, если, конечно, зарплату в 10 тысяч гривен можно считать статусом среднего класса.

Кому конкретно поможет? Видимо, лояльным украинцам, которые поддержат все деяния президента в преддверии выборов. И бросит он спасательный круг нуждающимся за их же деньги – за счет уплаты ими налогов. Именно президент будет решать, кому помочь его же налогами, а кому нет.

На этот парадокс, скорее, «бюджетную гречку», депутаты реагируют недоумением – мол, не заметили, упустили такую подробность бюджета. Не смущает их и тот факт, что контроль фонда остается непрописанным, наверное, надеются на ответственность его учредителя. Хотя, в тяжелое время, которое сейчас переживает Украина, совсем не нищий президент мог бы пересчитать свои активы, в том числе в «трастовых фондах», и поддержать нуждающихся за собственные средства. Это было бы лучшим пиаром его предвыборной кампании. Но, видимо, у «политтехнологов», с учетом собственного шкурного интереса, иное мнение.

Нана Черная