НБУ экстренно собрал руководителей крупнейших банков

Ранее глава НБУ Яков Смолий заверил, что возможное введение военного положения не повлияет на работу банковской системы Украины.

Национальный банк Украины проводит внеплановую встречу с руководителями крупнейших банков относительно возможного введения в Украине военного положения. Об этом УНИАН сообщил источник в НБУ.

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«У нас с 12.00 будет встреча с банками для понимания, как система будет реагировать на это решение», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что официально комментировать последствия еще рано, так как все зависит от конкретного решения Верховной Рады.

Ранее глава НБУ Яков Смолий во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве заверил, что возможное введение в стране военного положения не повлияет на работу банковской системы Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который «сел на мель», блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» в нарушение Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир.

Впоследствии при проходе украинских кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования в районе 40 километров юго-восточнее Керчи их заблокировали сопровождающие суда РФ и открыли огонь на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить введение военного положения в стране сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.