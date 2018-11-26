В Нацбанке рассказали, что будет с валютным рынком в случае введения военного положения

НБУ не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения.

Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора Украины в случае введения военного положения и не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

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Об этом говорится в комментарии НБУ, которым регулятор подтвердил проведение правлением регулятора во главе с Яковом Смолием внеочередной встречи с руководителями крупнейших 40 банков страны.

«Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования, - приводятся в сообщении слова Смолия. - Следовательно, Национальный банк не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках».

В НБУ отметили, что при необходимости банки могут как и раньше пользоваться стандартными инструментами поддержки ликвидности и инструментом экстренной поддержки ликвидности ELA.

«Также мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких «скачков» курса под давлением психологических факторов. Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов и инструментов. Сейчас объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов», - добавил Смолий.

Правление НБУ призвало участников рынка приложить максимум усилий для обеспечения функционирования банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения.

В свою очередь, топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который «сел на мель», блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» в нарушение Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир.

Впоследствии при проходе украинских кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования в районе 40 километров юго-восточнее Керчи их заблокировали сопровождающие суда РФ и открыли огонь на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить введение военного положения в стране сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.