НБУ обязал банкиров при военном положении обеспечить все банкоматы наличкой

Топ-менеджеры банков подтвердили готовность.

Национальный банк Украины призвал банкиров при введении военного положения обеспечить бесперебойное проведение платежей, инкассации, пополнение наличными банкоматных и терминальных сетей.

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Об этом говорится в комментарии НБУ о проведении правлением регулятора во главе с Яковом Смолием внеочередной встречи с руководителями крупнейших банков страны.

Отмечается, что Нацбанк призвал руководителей банков приложить максимум усилий для обеспечения функционирования банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения.

"Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность, как и ранее, обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей", - сообщили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны предложил ввести военное положение в Украине в связи с инцидентом 25 ноября в Азовском море с нападением российских пограничных суден на судна Вооруженных сил нашей страны.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.