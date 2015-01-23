Платежная система PayPal прекращает обслуживать клиентов в оккупированном Россией Крыму

Американская платежная система PayPal прекращает обслуживать клиентов, проживающих на территории полуострова Крым, сообщили ТАСС в пресс-службе PayPal.

"Являясь глобальной компанией, предоставляющей финансовые услуги, мы делаем все возможное для того, чтобы соответствовать законодательству по всему миру. В то же время мы должны постоянно предоставлять своим клиентам высокий уровень сервиса. К сожалению, в настоящее время мы не можем предоставлять свои услуги клиентам в Крыму. Мы приносим извинения за любые неудобства, с этим связанные. В настоящий момент мы информируем об этом наших клиентов, и служба поддержки PayPal готова помочь, если возникают вопросы", - сообщили в пресс-службе PayPal.

Читайте такжеМеждународная система PayPal ограничила электронные платежи в России Платежная система PayPal является дочерним предприятием американского интернет-аукциона eBay и позволяет оплачивать счета и осуществлять покупки в онлайн-магазинах. В настоящее время PayPal насчитывает более 100 млн активных пользователей в 190 странах мира и работает с 25 мировыми валютами.