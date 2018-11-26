Международный арбитраж обязал Россию выплатить "Ощадбанку" $1,3 миллиарда за оккупацию Крыма

После получения решения «Ощадбанк» начнет предпринимать все возможные действия для взыскания средств с Российской Федерации.

Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с Российской Федерации в пользу украинского государственного "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов в качестве компенсации убытков в результате аннексии Крыма.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка, ссылаясь на решение Арбитражного суда в Париже от 26 ноября 2018 года, слушание которого состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года.

Отмечается, что сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

В банке подчеркнули, что арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон, при этом стороны обязаны выполнять решение без промедления.

Также в банке сообщили, что решение арбитража стало результатом более чем четырехлетних усилий команды финучреждения и его юридических советников - компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника Астерс Консалт.

"Сегодня мы получили официальное сообщение о победе! Трудно представить сообщение, в котором мы бы нуждались сейчас больше чем в этом. Учитывая то, как развиваются наши отношения с агрессором, эта победа имеет чрезвычайное значение не только для нас, но и для всей Украины", - прокомментировал событие глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Также сообщается, что после получения решения арбитража в установленном порядке "Ощадбанк" начнет предпринимать все возможные действия для взыскания средств с Российской Федерации, а также будет активно добиваться выполнения решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире.

Справка УНИАН. В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации.

С 7 августа 2014 года Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.