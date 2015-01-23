Программы "количественного смягчения" недостаточно для оживления еврозоны - МВФ

План скупки гособлигаций Европейским центробанком поддержит экономику еврозоны, но его будет недостаточно, заявила 23 января глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает Reuters.

Читайте такжеЕвропейский центробанк объявил о старте скупки активов на €60 млрд ежемесячноОна призвала правительства к проведению структурных реформ.

"Это должно помочь, но этого будет недостаточно, чтобы оживить европейскую экономику и подстегнуть рост, - сказала Лагард в ответ на заявление ЕЦБ о том, что он закачает миллиарды евро в экономику еврозоны. - Нам нужны глубокие структурные реформы, которые поддержат конкурентоспособность".

"Мы посмотрим, сработает ли это, - сказала Лагард телеканалу France 2 в ответ на вопрос о программе ЕЦБ. - Главное - доверие. Существует серьезный риск, против которого действует ЕЦБ - риск очень слабой инфляции или даже дефляции".

Читайте такжеКурс евро к доллару держится вблизи 11-летнего минимума накануне заседания ЕЦБКак сообщал УНИАН, ЕЦБ 22 января объявил о начале расширенной программы покупки активов на сумму €60 млрд ежемесячно. Программа предполагает покупку как частных, так и государственных ценных бумаг, чтобы стимулировать рост экономики ЕС и противостоять дефляции. Покупка активов продлится до конца сентября 2016 года.