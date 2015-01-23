Программы "количественного смягчения" недостаточно для оживления еврозоны - МВФ
В МВФ считают, что ЕС нужны глубокие структурные реформы, которые поддержат конкурентоспособность.
План скупки гособлигаций Европейским центробанком поддержит экономику еврозоны, но его будет недостаточно, заявила 23 января глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает Reuters.
Читайте такжеЕвропейский центробанк объявил о старте скупки активов на €60 млрд ежемесячноОна призвала правительства к проведению структурных реформ.
"Это должно помочь, но этого будет недостаточно, чтобы оживить европейскую экономику и подстегнуть рост, - сказала Лагард в ответ на заявление ЕЦБ о том, что он закачает миллиарды евро в экономику еврозоны. - Нам нужны глубокие структурные реформы, которые поддержат конкурентоспособность".
"Мы посмотрим, сработает ли это, - сказала Лагард телеканалу France 2 в ответ на вопрос о программе ЕЦБ. - Главное - доверие. Существует серьезный риск, против которого действует ЕЦБ - риск очень слабой инфляции или даже дефляции".
Читайте такжеКурс евро к доллару держится вблизи 11-летнего минимума накануне заседания ЕЦБКак сообщал УНИАН, ЕЦБ 22 января объявил о начале расширенной программы покупки активов на сумму €60 млрд ежемесячно. Программа предполагает покупку как частных, так и государственных ценных бумаг, чтобы стимулировать рост экономики ЕС и противостоять дефляции. Покупка активов продлится до конца сентября 2016 года.