Доллар в столичных обменниках подорожал до 29 гривень (видео)
18:15, 26 ноября 2018Финансы
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Банки отреагировали на возможное введение военного положения в стране, опустив курс гривни к доллару и евро.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 26 ноября, выросла до 28,80 - 29,00 гривни, евро – до 32,20 гривни.
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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,50 гривни, евро - за 32,25 гривни за одну денежную единицу.
Подробнее смотрите в видео:
Гривна падает: банки отреагировали на возможное введение военного положения
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке на новостях о возможном введении военного положения на 15 копеек – до 27,88/27,91 гривни/доллар.
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Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине