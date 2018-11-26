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Доллар в столичных обменниках подорожал до 29 гривень (видео)

18:15, 26 ноября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,50 гривни, евро - за 32,25 гривни за одну денежную единицу.

Подробнее смотрите в видео:

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке на новостях о возможном введении военного положения на 15 копеек – до 27,88/27,91 гривни/доллар.

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Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине
Теги: #курс доллара в Украине