Доллар в столичных обменниках подорожал до 29 гривень (видео)

Банки отреагировали на возможное введение военного положения в стране, опустив курс гривни к доллару и евро.

Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 26 ноября, выросла до 28,80 - 29,00 гривни, евро – до 32,20 гривни.

Читайте такжеНБУ экстренно собрал руководителей крупнейших банков

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,50 гривни, евро - за 32,25 гривни за одну денежную единицу.

Подробнее смотрите в видео:

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке на новостях о возможном введении военного положения на 15 копеек – до 27,88/27,91 гривни/доллар.