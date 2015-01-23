Глава ГФС рассчитывает привлечь в бюджет 3 млрд гривень от налогового компромисса

Введение механизма налогового компромисса для субъектов хозяйствования Украины позволит привлечь в бюджет в 2015 году до 3 млрд грн, сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус.

«Закон вступил в силу. У нас уже очередь, появились первые процессы. У нас есть на все про все порядка 160 дней. Мы ожидаем миллиардных поступлений – 1-3 млрд грн ожидаем точно», - сказал Билоус.

Как сообщал УНИАН, процедуру налогового компромисса как старта новых отношений между государством и бизнесом, вынужденным в силу многих обстоятельств работать в том числе вне рамок правового поля, предложил премьер-министр Арсений Яценюк в апреле 2014 года. Однако принять законодательное решение тогда не удалось. В то же время глава ГФС Билоус отмечал, что из-за задержки бюджет потерял значительные средства. Только в декабре 2014 года сбор средств, в случае принятия закона, по данным ГФС, мог составить до 1 млрд грн. По словам Билоуса, по состоянию на конец 2014 года перечень компаний, готовых использовать процедуру налогового компромисса, насчитывал 188 позиций.

Закон об особенностях уточнения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также применения механизма налогового компромисса был принят парламентом в конце декабря 2014 года и вступил в силу 17 января – после подписания документа президентом страны.

Согласно принятым нормам, речь идет об уточнении налоговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2014 года. Налогоплательщики, желающие применить процедуру налогового компромисса, сами определяют сумму доначислений в бюджет, декларируют ее и выплачивают только 5% от задекларированного. При этом 95% невыплаченных налогов считаются «списанными». Срок, за который налогоплательщики могут принять решение об использовании налогового компромисса, составляет 90 дней с момента вступления в силу принятого закона. Сама процедура компромисса – с учетом декларирования и выплаты налогов – 70 дней. Процедуру налогового компромисса можно применять даже в условиях проведения налоговой проверки.