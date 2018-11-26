Валюта дорожает – Нацбанк ослабил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 27 ноября: 100 USD – 2789,8447 гривни; 100 EUR – 3170,1005 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2789,8447 (26 ноября – 2779,5828)

100 EUR – 3170,1005 (26 ноября – 3155,3824)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,88/27,91 гривни/доллар, что на 15 копеек ниже уровня закрытию предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня обесценилась под действием новостей о возможном введении военного положения в Украине.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,65/31,68 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны предложил ввести военное положение в Украине в связи с инцидентом 25 ноября в Азовском море с нападением российских пограничных суден на судна Вооруженных сил нашей страны.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения сегодня, 26 ноября, в 16:00.