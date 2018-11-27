МВФ официально подтвердил отсутствие ограничений для продолжения сотрудничества с Украиной после ведения военного положения

Фонд надеется на неотложную деэскалацию текущей ситуации.

Международный валютный фонд официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после ведения военного положения.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йости Люнгмана, переданном УНИАН.

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«Мы наблюдаем за последними событиями, включительно с введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации», - отметил Люнгман.

Ранее источник в украинском правительстве сообщил УНИАН, что в случае введения военного положения Украина сможет продолжить сотрудничество с МВФ, поскольку Фонд не имеет формальных запретов для сотрудничества со странами в состоянии военных конфликтов.

Накануне инцидента в Азовском море министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Кабинет министров и парламент выполнили предварительные условия для старта новой 14-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украино-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Решение было принято по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины в ответ на открытую агрессию пограничников Российской Федерации в отношении украинских судов в совместной акватории Азовского моря в воскресенье, 25 ноября.