Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

Microsoft в ходе торгов ненадолго превысила рыночную стоимость Apple.

Капитализация компании Microsoft в ходе торгов ненадолго превысила рыночную стоимость Apple.

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Согласно данным Bloomberg, капитализация Microsoft достигла $812,9 млрд, тогда как у Apple она составляла $812,6 млрд. Позже Microsoft вновь опустилась на второе место, когда рыночная стоимость Apple составила $822,9 млрд, на $7 млрд выше чем у Microsoft.

Ранее Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке: компания заработала $60 млрд, эта цифра превысила аналогичный показатель за прошлый год на 20%. На презентации Тим Кук сообщил, что успех обеспечила новая линейка iPhone, iPad и «умных» часов.