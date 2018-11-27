Гройсман не видит оснований для экономического кризиса

Об этом премьер сказал во время выступления на заседании парламента относительно введения в Украине временного военного положения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на сегодняшний день не видит оснований для экономического кризиса.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, что будет с валютным рынком в случае введения военного положения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на заседании парламента относительно введении в Украине временного военного положения.

"Я не вижу никаких сегодня оснований для экономического кризиса. Более того, я хочу подчеркнуть, что мы с вами имеем все возможности обеспечить стабильность: и в экономике, в магазинах, в аэропортах, на железных дорогах, на дорогах - все будет абсолютно нормально", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украино-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Решение было принято по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины в ответ на открытую агрессию пограничников Российской Федерации в отношении украинских судов в общей акватории Азовского моря в воскресенье, 25 ноября.

26 ноября Международный валютный фонд официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после ведения военного положения.