Google AdSense прекращает обслуживание оккупированного Крыма

Компания Google начала блокировать аккаунты на территории оккупированного Россией Крыма, передают "Новости Крыма".

Крымские блоггеры, которые продавали рекламу со своих сайтов в Google, стали получать сообщения, в которых говорится, что их аккаунты в Google AdSense будут закрыты.

Читайте такжеПлатежная система Skrill отключила аккаунты клиентов в оккупированном Крыму«Ваш аккаунт расположен в Крыму. Издатели из этого региона больше не могут сотрудничать с AdSense в связи с санкциями, которые недавно вступили в силу», – пояснили в компании.

В письмах также отмечается, что Google не сможет перевести невыплаченные средства с аккаунта пользователя.

Читайте такжеВслед за Visa операции в оккупированном Крыму приостановила и MasterCardВ 2014 году ЕС и США ввели санкции против России из-за оккупации Крыма и военных действий на востоке Украины. В частности, запрещено западным компаниям сотрудничать с крымским бизнесом, в том числе предоставлять крымчанам доступ к распространенным интернет-сервисам. Согласно соответствующему указу президента США Барака Обамы, американские сервисы, в том числе Google, должны отказывать крымчанам в регистрации, скачивании и активации продуктов.

В январе американская компания Apple заморозила все аккаунты разработчиков, зарегистрированных в Крыму.