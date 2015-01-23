Google AdSense прекращает обслуживание оккупированного Крыма
На фоне санкций Запада крымские аккаунты заблокированы.
Компания Google начала блокировать аккаунты на территории оккупированного Россией Крыма, передают "Новости Крыма".
Крымские блоггеры, которые продавали рекламу со своих сайтов в Google, стали получать сообщения, в которых говорится, что их аккаунты в Google AdSense будут закрыты.
Читайте такжеПлатежная система Skrill отключила аккаунты клиентов в оккупированном Крыму«Ваш аккаунт расположен в Крыму. Издатели из этого региона больше не могут сотрудничать с AdSense в связи с санкциями, которые недавно вступили в силу», – пояснили в компании.
В письмах также отмечается, что Google не сможет перевести невыплаченные средства с аккаунта пользователя.
Читайте такжеВслед за Visa операции в оккупированном Крыму приостановила и MasterCardВ 2014 году ЕС и США ввели санкции против России из-за оккупации Крыма и военных действий на востоке Украины. В частности, запрещено западным компаниям сотрудничать с крымским бизнесом, в том числе предоставлять крымчанам доступ к распространенным интернет-сервисам. Согласно соответствующему указу президента США Барака Обамы, американские сервисы, в том числе Google, должны отказывать крымчанам в регистрации, скачивании и активации продуктов.
В январе американская компания Apple заморозила все аккаунты разработчиков, зарегистрированных в Крыму.