Украинские предприятия увеличили капинвестиции до 337 миллиардов

Основным источником остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 73,2% общего объема инвестиций.

Украинские предприятия в январе-сентябре 2018 года увеличили капитальные инвестиции на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 337 миллиардов гривень.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"Основным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 73,2% общего объема", - говорится в сообщении.

Если говорить о направлениях использования, то весомые доли инвестиций освоены в машины, оборудование, инвентарь и транспортные средства (47,2% всего объема), а также в здания и сооружения (42,8%). На капитальный ремонт активов направлено 8,7% от общего объема капитальных инвестиций.

Как сообщал УНИАН, украинские предприятия в 2017 году увеличили капитальные инвестиции на 22,1% по сравнению с 2016 годом - до 412,8 миллиарда гривень.