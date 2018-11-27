"Гривне будет плохо": эксперт оценил последствия введения военного положения в Украине

Рост цен, продуктовые карточки, "заморозка" депозитов, обвал гривны и широкомасштабное мародерство - все это, по словам эксперта, принесет гражданам Украины введение военного положения.

Введение военного положения будет иметь серьезные негативные последствия для украинской экономики.

Об этом рассказал Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, передает "Главред".

По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, насколько жесткий режим военного положения может быть введен в Украине. Он ведь может быть и достаточно мягким, так сказать, "гибридным" военным положением, при котором текущая жизнь страны не слишком изменится. А может быть и жесткой военной диктатурой. Но в любом варианте он будет тяжелым для нынешней политической оппозиции.

Также в ближайшее время неизбежным является период сильной турбулентности в экономике. Так, то у людей появится общая неуверенность в будущем, в результате чего можно прогнозировать сильный отток денег из банков.

"Понятно, что при официальном введении военного положения Украине нужно будет забыть о каких-либо иностранных инвестициях – они поступать не будут. Будет только отток. Причем негативные последствия этого будут действовать еще долго после того, как военное положение будет отменено", - уверен эскперт.

Что касается перспектив сотрудничества МВФ и Украины, продолжил Суслов, то заявление Фонда уже опубликовано. Говорится, что у МВФ есть опыт оказания поддержки странам, в которых было и военное положение, и военные действия. Так что введение военного положения не является препятствием для продолжения кредитования со стороны МВФ.

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"Как военное положение отразится на курсе гривны по отношению к доллару?.. На каком уровне остановится гривна, прогнозировать сложно, да и, наверное, не нужно. Очень многое будет зависеть от действий Национального банка", - отметил Суслов.

Также он допускает "заморозку" Национальным банком депозитов, если паника будет приобретать значительные объемы, и люди активно начнут забирать деньги из банков.

"Но в целом, гривне будет плохо. Ее ждет достаточно серьезная девальвация", - подчеркнул экс-министр экономики Украины.

При этом неизбежным будет повышение цен, в частности, на продукты питания, говорит он. Ведь любая девальвация автоматически ведет к росту цен на импорт и тянет за собой все остальные цены.

Кроме того, поскольку военное положение вводится на основании противодействия российской агрессии, то можно прогнозировать практически полное прекращение экономических отношений с Россией. А на сегодня Украина получала из России очень много жизненно необходимых товаров. И среди все стран Россия все равно оставалась основным торговым партнером Украины.

"Так, могут возникнуть перебои с топливом, если будут введены ограничения и с российской стороны на поставки нефти, бензина, дизтоплива, автомобильного газа, в том числе на поставки через другие страны, например, Беларусь (как известно, значительную часть этих ресурсов мы получаем через Беларусь). Могут возникать серьезные сложности в энергетике, если будут ограничены поставки энергетических углей, антрацита с территории Российской Федерации на территорию Украины. Ограничение поставок коксующихся углей может нанести серьезный ущерб украинской металлургии. Ну, и ядерное топливо – Украина, наша атомная энергетика, зависима практически на ¾ от российских поставок. Так что все это тоже может иметь негативные последствия", - подчеркнул эксперт.

"Вполне возможно введение больших ограничений в деятельности бизнеса, экономики. Например, может быть введен комендантский час, ограничения на въезд и выезд из страны. В связи с этим станет несладко и нашему туристическому бизнесу: ни сюда никто не приедет, ни отсюда никто не выедет. Логично, если будет запрещен выезд мужчин призывного возраста", - добавил он.

С другой стороны, если режим военного положения будет использован для подавления оппозиции и инакомыслия, то ситуация в стране может весьма серьезно обостриться, говорит Суслов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украино-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.