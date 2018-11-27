"Гривне будет плохо": эксперт оценил последствия введения военного положения в Украине
Введение военного положения будет иметь серьезные негативные последствия для украинской экономики.
Об этом рассказал Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, передает "Главред".
По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, насколько жесткий режим военного положения может быть введен в Украине. Он ведь может быть и достаточно мягким, так сказать, "гибридным" военным положением, при котором текущая жизнь страны не слишком изменится. А может быть и жесткой военной диктатурой. Но в любом варианте он будет тяжелым для нынешней политической оппозиции.
Также в ближайшее время неизбежным является период сильной турбулентности в экономике. Так, то у людей появится общая неуверенность в будущем, в результате чего можно прогнозировать сильный отток денег из банков.
"Понятно, что при официальном введении военного положения Украине нужно будет забыть о каких-либо иностранных инвестициях – они поступать не будут. Будет только отток. Причем негативные последствия этого будут действовать еще долго после того, как военное положение будет отменено", - уверен эскперт.
Что касается перспектив сотрудничества МВФ и Украины, продолжил Суслов, то заявление Фонда уже опубликовано. Говорится, что у МВФ есть опыт оказания поддержки странам, в которых было и военное положение, и военные действия. Так что введение военного положения не является препятствием для продолжения кредитования со стороны МВФ.
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"Как военное положение отразится на курсе гривны по отношению к доллару?.. На каком уровне остановится гривна, прогнозировать сложно, да и, наверное, не нужно. Очень многое будет зависеть от действий Национального банка", - отметил Суслов.
Также он допускает "заморозку" Национальным банком депозитов, если паника будет приобретать значительные объемы, и люди активно начнут забирать деньги из банков.
"Но в целом, гривне будет плохо. Ее ждет достаточно серьезная девальвация", - подчеркнул экс-министр экономики Украины.
При этом неизбежным будет повышение цен, в частности, на продукты питания, говорит он. Ведь любая девальвация автоматически ведет к росту цен на импорт и тянет за собой все остальные цены.
Кроме того, поскольку военное положение вводится на основании противодействия российской агрессии, то можно прогнозировать практически полное прекращение экономических отношений с Россией. А на сегодня Украина получала из России очень много жизненно необходимых товаров. И среди все стран Россия все равно оставалась основным торговым партнером Украины.
"Так, могут возникнуть перебои с топливом, если будут введены ограничения и с российской стороны на поставки нефти, бензина, дизтоплива, автомобильного газа, в том числе на поставки через другие страны, например, Беларусь (как известно, значительную часть этих ресурсов мы получаем через Беларусь). Могут возникать серьезные сложности в энергетике, если будут ограничены поставки энергетических углей, антрацита с территории Российской Федерации на территорию Украины. Ограничение поставок коксующихся углей может нанести серьезный ущерб украинской металлургии. Ну, и ядерное топливо – Украина, наша атомная энергетика, зависима практически на ¾ от российских поставок. Так что все это тоже может иметь негативные последствия", - подчеркнул эксперт.
"Вполне возможно введение больших ограничений в деятельности бизнеса, экономики. Например, может быть введен комендантский час, ограничения на въезд и выезд из страны. В связи с этим станет несладко и нашему туристическому бизнесу: ни сюда никто не приедет, ни отсюда никто не выедет. Логично, если будет запрещен выезд мужчин призывного возраста", - добавил он.
С другой стороны, если режим военного положения будет использован для подавления оппозиции и инакомыслия, то ситуация в стране может весьма серьезно обостриться, говорит Суслов.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украино-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.