Яценюк потребовал от глав областей подготовить переход экономики на "военные рельсы"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе селекторного совещания в правительстве потребовал от руководителей областных государственных администраций подать планы мобилизации экономики регионов на случай осложнения ситуация и перехода страны «на военные рельсы».

«Мы вели разговор об уточнении мобилизационных планов национальной экономики. Не все, к сожалению, отнеслись к этому ответственно. Я требую от всех, чтобы каждая область подала окончательные мобилизационные планы экономики на случай того, если нам придется полностью переходить на военные рельсы», - сказал глава правительства.

Кроме того, премьер призвал глав областей начинать каждый рабочий день с совещания с силовыми ведомствами для оценки ситуации.

«Еще раз подчеркиваю: каждое утро у вас должно начинаться с оперативного совещания с силовыми ведомствами. К этому надо подключать службы по чрезвычайным ситуациям, учреждения здравоохранения и стратегические предприятия, которые работают на территории ваших областей», - отметил Яценюк, добавив, что в правительстве работает оперативный штаб.

«Я на постоянном с вами контакте. Ваша задача – общаться с людьми и пояснять людям, что если по улицам ходят милиционеры, то это означает, что мы обеспечиваем безопасность. Ваша задача – полная координация работы. Ситуация непростая, но наша задача, чтобы мы ощущали себя в безопасности и те ключевые объекты инфраструктуры страны, которые имеют стратегическое значение для города, области и государства в целом, полностью охранялись», - подчеркнул Яценюк.

Он также поручил главам облгосадминистраций создать бригады по реагированию на техногенные происшествия и случаи, которые могут иметь признаки «чрезвычайных».

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, также присутствовавший на селекторном совещании, обратил внимание, что террористическая угроза в Украине становится реальностью, поэтому необходимо обеспечить адекватные контртеррористические меры, но «без какой-либо паники, без какой-либо суеты». При этом Яценюк поручил на местных телеканалах в регионах предоставить телефоны специальных горячих линий, чтобы система информирования граждан работала как можно эффективнее.