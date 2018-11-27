Евро в обменниках Киева стоит 33 гривни, доллар - почти 29
11:21, 27 ноября 2018Финансы
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Продать доллары можно за 28,65 гривни, евро - за 32,45 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 27 ноября, выросла до 28,95 гривни, евро – до 33 гривень.
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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,65 гривни, евро - за 32,45 гривни за одну денежную единицу.
Вчера, 26 ноября, стоимость доллара в киевских обменных пунктах составляла 28,80 гривни, евро – 32,20 гривни за одну денежную единицу.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке на новостях о возможном введении военного положения на 15 копеек – до 27,88/27,91 гривни/доллар.
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