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Евро в обменниках Киева стоит 33 гривни, доллар - почти 29

11:21, 27 ноября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,65 гривни, евро - за 32,45 гривни за одну денежную единицу.

Вчера, 26 ноября, стоимость доллара в киевских обменных пунктах составляла 28,80 гривни, евро – 32,20 гривни за одну денежную единицу.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке на новостях о возможном введении военного положения на 15 копеек – до 27,88/27,91 гривни/доллар.

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