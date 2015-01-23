Правительство РФ советует гражданам и бизнесу готовиться к "жесткой посадке"

В России ничего хорошего в существующей ситуации в экономике нет, она будет усугубляться, надо всем — и гражданам, и бизнесу — готовиться к "жесткой посадке", заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передает РИА "Новости".

Читайте такжеМВФ ухудшил прогноз по ВВП России в 2015 году со слабого роста до падения на 3%"Ничего хорошего в существующей ситуации нет, она очень тяжелая. Думаю, что она будет усугубляться. Антикризисный план 2015 года должен быть рассчитан на то, чтобы помочь адаптироваться, как тогда мы применяли термин в 2008 году, к жесткой посадке… Надо научиться всем жить, начиная от рядовых граждан до крупных корпораций и федерального правительства, в новых условиях", — сказал Шувалов.

Он отметил, что экономика РФ "жестко присаживается".

Первый вице-премьер подчеркнул, что наступает время, когда нужно провести все те реформы, о которых много говорилось, но реальной потребности у граждан в них не было. "Мое опасение, я скажу откровенно, что вся эта повестка может быстро исчезнуть с возвращением больших экспортных доходов, как только они появятся, вся модернизационная повестка будет изменена на какую-нибудь другую",- добавил он.