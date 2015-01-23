Билоус: НДС будут и дальше возвращать облигациями - «это лучше, чем ничего»

Государственная фискальная служба Украины не исключает дальнейшего использования государственных облигаций, как инструмента возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость и, возможно, переплат по налогу на прибыль, заявил в ходе пресс-конференции глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

«НДС-облигации – это в любом случае лучше, чем ничего. Мы в 2014 году выпустили облигаций на почти 7 млрд грн и, таким образом, запустили фондовый рынок, - сказал Билоус. – Сейчас мы исходим из того, что имеем. Хотелось бы, конечно, все возмещать и возвращать деньгами. Однако НДС-облигации можно использовать и далее. Кроме того, мы обсуждаем такой механизм в отношении переплат по налогу на прибыль».

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Как сообщал УНИАН, впервые о возможности выпуска НДС-облигаций в марте 2014 года заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах, которые могут быть использованы для выплаты задолженности по возмещению НДС, которая на начало 2014 года составляла порядка 16,7 млрд грн.

Кабмин 21 мая 2014 году принял решение выпустить НДС-облигации номинальной стоимостью 1 тыс. грн, сроком обращения 5 лет и ставкой купона на уровне учетной ставки НБУ на общую сумму 7 млрд грн. Первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн Минфин выпустил 8 июля, второй на 2,2 млрд грн – 29 июля, а третий на 955 млн грн - 21 августа. Затем Минфин выпустил еще два транша облигаций.

В начале сентября 2014 года объем выданных облигаций составил 6,4 млрд грн. Крупнейшими держателями НДС-облигаций стали металлургические компании - «АрселорМиттал Кривой Рог», Полтавский горно-обогатительный комбинат, контролируемый швейцарской горнорудной компанией Ferrexpo, и корпорация ИСД. По информации Госказначейства, «АрселорМиттал Кривой Рог» получил НДС-облигаций на 1,55 млрд грн, Полтавский ГОК – на 1,36 млрд грн, ИСД – на 1,3 млрд грн.

В числе других крупных держателей НДС-облигаций – Еристовский ГОК, также контролируемый Ferrexpo (159,4 млн грн), компания «Кернел-Трейд», подразделение агрохолдинга «Кернел» (190 млн грн), а также агрокомпании - «Райз», входящая в группу компаний "Укрлендфарминг" (253,7 млн грн), и «Сантрейд», входящая в агрохолдинг Bunge (156,1 млн грн).

Согласно закону о государственном бюджете на 2015 год, более трети налоговых поступлений в доходную часть бюджета должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн, при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн.