Паника на валютном рынке является кратковременным явлением - эксперт

Отмечается, что ничего кроме панических настроений и страха на наличном рынке нет.

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что повышению курса валют вызвано паникой и вскоре стабилизируются.

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Об этом сообщает "Прямий".

"На курс доллара влияют как объективные так и субъективные причины. На сегодняшний момент наиболее ярким примером того, какие субъективные причины есть курс доллара по которому меняют банки на межбанковском рынке. А субъективный аспект полностью выражен в том, что делается на наличном и черном рынке. Разница достаточно серьезно", - сказал он.

"Безналичный курс 28 гривень, а черный и наличный курсы подскочили до 29 гривень. Ничего кроме панических настроений и страха на наличном рынке нет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, руководители 40 крупнейших банков в Украине заверили, что их банки будут продолжать бесперебойную работу в случае введения военного положения, в том числе пополнять наличными банкоматы и терминальные сети.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ совершил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Александр Турчинов во время заседания СНБО предложил ввести в Украине военное положение на 60 суток.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета вынести на отдельное решение СНБО об обращении в Верховную Раду и ввести военное положение.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что введение военного положения не отменяет предстоящие президентские выборы.

Кроме того, решение о введении в Украине военного положения не повлияет на работу банков.