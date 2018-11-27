Укргазбанк – единственный госбанк, вошедший в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины

Укргазбанк вошел в пятерку самых устойчивых банков Украины в III квартале 2018 года по Рейтингу устойчивости банков издания Минфин.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

По заключению экспертов рейтинга впервые государственный банк вошел в пятерку самых устойчивых и достойно конкурирует с иностранными банками. Одним из ключевых показателей, который определяет место банка в рейтинге устойчивости является лояльность вкладчиков.

Кроме того, среди экспертов рейтинга был проведен дополнительный опрос, в отношении банка, которому эксперты доверили бы более 200 тыс. грн. Эксперты отдали Укргазбанку второе место.

Также при составлении рейтинга учитывались репутация, опыт финучреждения и индекс стрессоустойчивости банков, включающий показатели: зависимость банка от вкладов физлиц, качество фондирования, доходность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности банка.

Аналитики отметили, что в III квартале ситуация на банковском рынке Украины была стабильной и сработала в прибыль. За январь-сентябрь 2018 года положительный финансовый результат банков достиг 10,9 млрд грн.

При подготовке рейтинга устойчивости за 3 квартал банки оценивали эксперты компаний Dragon Capital, Эксперт-Рейтинг, ICU, IBI-Rating, «Минфин».

Напомним, 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года Укргазбанк входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета Министров Украины).

Напомним, за 10 месяцев 2018 года чистая прибыль Укргазбанка уже составила 538 млн грн. В целом, как прогнозируют в банке, чистая прибыль финучреждения за 2018 год значительно превысит запланированный показатель болем чем в 650 млн грн.