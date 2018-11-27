Госдолг Украины сократился на $350 миллионов

В гривневом эквиваленте госдолг сократился на 19,88 млрд грн.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь сократился в долларовом эквиваленте на 0,35 млрд долл., или на 0,5%, - до 74,32 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 19,88 млрд грн, или на 0,9%, - до 2,093 трлн грн.

Согласно приведенным данным, по сравнению с показателем на начало текущего года объем госдолга в долларовом эквиваленте снизился на 2,6%, в гривневом эквиваленте - на 2,3%.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте.

Кабинет министров 22 августа принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.