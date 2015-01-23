ЕС может увеличить помощь Украине до €2,5 млрд

Потенциально первоначальное предложение в 1,8 млрд евро может быть увеличено до 2,5 млрд, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Учитывая актуальность ситуации в Украине, министры будут дискутировать, насколько ЕС может улучшить свое предложение по 1,8 млрд евро", - сказал один дипломат ЕС, готовящий встречу, которая состоится 27 января.

Двое других дипломатов подтвердили, что такое обсуждение будет происходить, но предупредили, что вопрос увеличения помощи не является решенным.

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"Больше денег из бюджета ЕС для обеспечения кредитов означает, что меньше средств остается на другие вещи, так что это не так просто", - сказал дипломат.

Напомним, 8 января Европейский союз предложил Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.

Ожидается, что новая программа будет реализована в течение 2015 - в начале 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС готовит новую помощь Украине.