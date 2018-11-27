Гривня дешевеет на фоне введения военного положения

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,09/28,12 грн/долл. Текущие котировки на 20 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Во вторник, 27 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,09/28,12 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки гривни на 20 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,77/31,80 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0973 грн/долл.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,88/27,91 грн/долл., что на 15 копеек ниже уровня закрытию предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня обесценилась под действием новостей о возможном введении военного положения в Украине. Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,65/31,68 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.