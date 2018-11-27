Трамп может ввести новые пошлины против Китая - СМИ

Американский лидер отметил, что пошлины могут коснуться гаджетов, импортируемых из Китая.

Президент США Дональд Трамп может ввести новые пошлины в отношении китайских товаров на сумму 267 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на заявление американского лидера.

"Трамп назвал крайне маловероятным то, что Вашингтон примет предложение Пекина не повышать пошлины на импорт с текущих 10% до 25%. Американский лидер заявил, что пошлины могут коснуться гаджетов, импортируемых из Китая. Он сообщил об этом за несколько дней до встречи с китайским коллегой - председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоится на полях саммита G20 состоится в Аргентине, который пройдет 30 ноября - 1 декабря", - говорится в сообщении.

В разговоре с WSJ Трамп допустил, что пошлины могут быть введены на весь оставшийся китайский импорт, если переговоры лидеров не приведут к благоприятному для США результату.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не пострадают в случае, если торговая сделка между Вашингтоном и Пекином не будет достигнута. Американский лидер полагает, что страна выиграет от пошлин, взимаемых с китайского импорта.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что США в декабре могут объявить о введении дополнительных пошлин на весь оставшийся импорт китайских товаров, если встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях G20 будет провальной.