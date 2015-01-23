Нацбанк в конце недели решил снизить официальный курс гривни
14:29, 23 января 2015Финансы
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С начала текущей недели Национальный банк четыре дня подряд повышал официальный курс гривни.
НБУ ослабил курс украинской валюты / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 23 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 1579.2050 (с 22 января – 1576.7642);
100 евро – 1834.7204 (с 22 января – 1827.9427);
10 российских рублей – 2.4147 (с 22 января – 2.4052).
Читайте такжеКабмин рассчитывает удержать в этом году курс 17 гривень за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в субботу, 17 января, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,8764, что на 2 копейки ниже последнего исторического минимума, установленного НБУ 22 декабря 2014 года на уровне 15,8544.
На протяжении текущей недели Нацбанк повышал курс гривни.
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