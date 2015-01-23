Нацбанк в конце недели решил снизить официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 23 января с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1579.2050 (с 22 января – 1576.7642);

100 евро – 1834.7204 (с 22 января – 1827.9427);

10 российских рублей – 2.4147 (с 22 января – 2.4052).

Читайте такжеКабмин рассчитывает удержать в этом году курс 17 гривень за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в субботу, 17 января, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,8764, что на 2 копейки ниже последнего исторического минимума, установленного НБУ 22 декабря 2014 года на уровне 15,8544.

На протяжении текущей недели Нацбанк повышал курс гривни.