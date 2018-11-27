Почем будет доллар: эксперты спрогнозировали влияние военного положения на курс гривни

Курс гривни к доллару в Украине к концу года составит около 29 грн/долл., как и прогнозировалось ранее.

Введение военного положения в ряде областей Украины не окажет существенного влияния на валютный рынок страны, и курс гривни к доллару к концу года составит около 29 грн/долл., как и прогнозировалось ранее.

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Такое мнение высказали опрошенные УНИАН эксперты, комментируя снижение курса гривни на валютном рынке Украины на фоне новостей о введении в стране военного положения.

В частности, старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что основная фаза роста стоимости валюты уже позади, и на «сером» рынке утром во вторник происходило даже небольшое снижение доллара к уровням понедельника.

По его словам, скачок курса имеет под собой психологические причины и в ближайшие дни замедлится, так как формат принятого решения о военном положении не препятствует осуществлению экономической и внешнеэкономической деятельности, не создает препятствий для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, а также глава государства дал гарантии, что военное положение не помешает проведению выборов.

«Основной сценарий до конца года – обострения отношений, «горячей» фазы конфликта не будет. В этом случае к концу года курс доллара не превысит 28,5-29 грн. А в случае выделения денег МВФ до конца года - даже откатится ниже 28,5 грн», - прогнозирует эксперт.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий также оставил неизменным прогноз по курсу гривни на конец года на уровне 29,0-29,5 грн/долл.

«Очевидно, некоторые панические настроения могут привести к тому, что курс будет на отметке 29 не к концу года, а чуть раньше, но это не должно значительно повлиять на баланс спроса и предложения валюты», - полагает он.

Главный экономист «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов также не изменил курсовые ожидания и сохранил прогноз колебаний курса гривня-доллар в диапазоне 28-29 в декабре 2018 года.

«Небольшое ослабление гривни в конце года связано с традиционным увеличением бюджетных расходов в этот период. Такая же тенденция наблюдалась и в 2017, и в 2016 году», - отметил банкир.

Представитель Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран также назвал ключевым для валютного рынка Украины фактор бюджетных платежей, называя произошедший скачок курса на валютном рынке ожидаемым в связи с ростом таких платежей в конце месяца. По его словам, фактор паники также себя уже исчерпал, и доллар на «черном» рынке упал до 28,04-28,15 грн. «Прогноз остался неизменным: 29 - это потолок», - считает эксперт.

В то же время, он допускает негативное влияние на валютный рынок при дальнейшем блокировании россиянами Азовского моря, используемого для транспортировки экспорта металлургической отрасли через Мариупольский порт. «Блокирование Азовского бассейна приведет к тому, что у нас может задержаться от 5 до 10% валютной выручки», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 ноября, национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке на новостях о возможном введении военного положения на 15 копеек – до 27,88/27,91 грн/долл.

Стоимость доллара в киевских обменных пунктах в этот день выросла до 28,80 грн, евро – до 32,20 грн.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украино-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Решение было принято по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины в ответ на открытую агрессию пограничников Российской Федерации в отношении украинских судов в общей акватории Азовского моря в воскресенье, 25 ноября.