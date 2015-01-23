В Казахстане уже заговорили о восстановлении таможенных границ в Евразийском союзе

Восстановить таможенные границы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предлагает директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов, передает LS.

Читайте такжеПравительство РФ советует гражданам и бизнесу готовиться к "жесткой посадке"«Договор о ЕАЭС подписывали в начале 2014 года. Предполагалось, что на территории союза будет предсказуемая валютная политика всех государств, в первую очередь России. К концу 2014 года ситуация сильно изменилась. И в этих условиях правильнее будет, если Россия признает, что в Казахстане трудные условия и не будет возражать против восстановления таможенных границ, не желая, чтобы проблемы в России перекинулись на Казахстан», — сказал Худайбергенов.

Необходимо, по его мнению, установить квоты по товарам-конкурентам. Остальная продукция может завозиться по прежним правилам. Эксперт также считает, что нужно пересмотреть ставку пошлины. «Ставка должна рассчитываться по формуле: процент девальвации по рублю минус инфляция в России. Это позволит учесть все движения по рублю. В такой ситуации Россия не только не теряет прежний объем поставок, но и получает возможность конкурировать с импортом из трех стран. При этом она будет выигрывать, не нанося ущерб Казахстану», — утверждает Худайбергенов.

Читайте такжеThe Guardian: Рублевый кризис представляет угрозу для 9 стран, зависящих от денежных переводовУчастники Таможенного союза - Россия, Беларусь и Казахстан - подписали 29 мая 2014 года в Астане договор о Евразийском экономическом союзе. Он вступил в силу с 1 января 2015 года. 2 января к ЕАЭС присоединилась Армения, в мае ожидается присоединение Киргизии.