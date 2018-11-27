«Ощадбанк» по решению арбитража будет ежедневно начислять России по $100 тысяч штрафа

Международный арбитраж 26 ноября принял беспрецедентное решение о взыскании с РФ в пользу украинского государственного «Ощадбанка» 1,3 млрд долл. в качестве компенсации убытков.

Государственный «Ощадбанк» будет ежедневно начислять 97 тыс. долл. штрафных санкций в случае невыполнения Российской Федерацией решения Международного арбитража о компенсации банку 1,3 млрд долл. убытков в результате аннексии Крыма.

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Об этом сообщил глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный на своей странице в соцсети Facebook.

«97 000 долл. Именно такая сумма с сегодняшнего дня и ежедневно будет начисляться по решению Арбитражного трибунала в Париже в случае невыполнения Российской Федерацией обязательства возместить «Ощадбанку» почти 1,3 млрд долл. убытков, причиненных вследствие аннексии и оккупации АР Крым», - написал банкир, подчеркивая, что начисление санкций будет происходить ежедневно.

Как сообщал УНИАН, Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с Российской Федерации в пользу украинского государственного «Ощадбанка» 1,3 млрд долл. в качестве компенсации убытков в результате аннексии Крыма. Арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон, при этом стороны обязаны выполнять решение без промедления.

В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации.

С 7 августа 2014 года Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

«Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.