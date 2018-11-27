С зарплат снимут 10 миллиардов. В Кабмине нашли еще один способ закрыть дыру в Пенсионном фонде за счет украинцев

Украине предстоит пережить очень тяжелый 2019 год. И дело не только в предстоящих сначала президентских, а затем и парламентских выборах. Одной из главных причин, способных подорвать экономику страны, может стать необходимость погасить рекордные выплаты по внешним долгам. В связи с этим власть уже предусмотрела ряд налоговых изменений в законодательстве, направленных на увеличение поступлений в казну в следующем году.

Однако министр социальной политики Андрей Рева решил не останавливаться на достигнутом и выступил с новой инициативой – увеличить отчисления единого социального взноса с зарплат.

Аргументировал министр свою идею тем, что значительная часть предприятий по-прежнему применяет практику декларирования минимальных зарплат у своих работников, тогда как основная часть заработка «доплачивается» в конверте.

По словам Ревы, сегодня 75% частных предприятий в стране демонстрирую среднюю зарплату до 4000 грн. Более того – 84 тысячи руководителей предприятий получают зарплату на уровне минимальной, только в Киеве таких – более 20 тысяч, хотя средняя зарплата в столице по состоянию на сентябрь этого года составила 13600 гривен.

Пока предложено бороться с верхушкой этого айсберга – Минсоцполитики решило взяться за руководителей, указывающих, что они получают минимальную зарплату. С них предлагают взимать ЕСВ из расчета, что они получают не менее двух минимальных заработных плат.

«Я думаю, что никто в обществе не сомневается, что руководители предприятий не работают за минимальную заработную плату», - аргументировал Рева.

Второе предложение – увеличить максимальную величину базы начисления ЕСВ с 15 до 25 минимальных зарплат, то есть, с 55845 до 104325 грн. Данный момент министр объяснил тем, что работники и руководители с большими зарплатами фактически поставлены не в равные условия с обычными людьми, поскольку платят ЕСВ не со всего своего заработка.

В качестве иллюстрации Рева обратился к статистике. По его словам, 51 тысяча человек в Украине получает в среднем 131000 грн в месяц, таким образом, отдавая ЕСВ лишь с 40% от своего заработка, тогда как зарплаты всех остальных облагаются этим видом налога на 100%.

«Очевидно, что в этом есть перекос и социальная несправедливость, которую необходимо нам всем исправить», - сказал он.

Следующее новшество является продолжение предыдущего. Помимо 22% для части зарплаты ниже 104 тыс. грн, предлагается установить регрессивную шкалу размера уплаты ЕСВ для оставшегося дохода, который превышает новую максимальную величину базы начисления. То есть, Минсоцполитики предложило облагать взносом всю зарплату.

По словам Ревы, делается это для того, чтобы ликвидировать схему, когда специально на бумаге устанавливается высокий доход, чтобы не платить взносы с той её части, которая сейчас превышает 15 минимальных зарплат.

В итоге, все эти изменения помогут пополнить Пенсионный фонд страны еще на 10 миллиардов.

Бизнес против…

Несмотря на риторику о социальной справедливости, правительственную инициативу представители бизнеса восприняли крайне негативно. Это легко просматривается в многочисленных заявлениях бизнес-ассоциаций, последовавших после заседания Кабмина.

Европейская Бизнес Ассоциация уже на следующий день выступила против «избирательного увеличения налоговой нагрузки на добросовестных плательщиков в Украине».

«Нет сомнений, что гарантированным результатом отмены максимальной величины базы начисления ЕСВ станет существенный рост расходов бизнеса. Так, Министерство социальной политики рассчитывает получить дополнительных 10 миллиардов гривен ЕСВ – соответственно, на эту сумму возрастут расходы бизнеса на обязательные платежи», - говорится в заявлении ассоциации.

При этом, отметили в ЕБА, «вызывает возмущение, что львиную долю этих дополнительных поступлений должны обеспечить плательщики, которые уже сейчас легально выплачивают зарплаты».

«Фактически, под лозунгами борьбы за детенизацию заработных плат на самом деле предлагается ввести выборочное дополнительное налогообложение именно добросовестных плательщиков, которые не находятся в тени», - сказано в заявлении ассоциации.

По мнению ассоциации, увеличение нагрузки на добросовестных плательщиков является «крайне несправедливым способом компенсировать потери, которые создаются вследствие существования легко доступных схем уклонения от налогов».

«Убеждены, что предлагаемые Министерством социальной политики меры еще больше будут стимулировать недобросовестных плательщиков к сохранению теневых схем, ведь будут посылать недвусмысленный сигнал, что любые потери бюджета будут компенсироваться за счет плательщиков добросовестных», - подчеркнули в ЕБА.

Как отмечает ассоциация, для таких отраслей, как образование, сфера услуг, IT – где зарплата составляет львиную долю расходов, рост ЕСВ увеличит расходы бизнеса на создание новых рабочих мест с легальной зарплатой и даст дополнительный толчок оттоку работников за пределы Украины. Также, вероятно, что увеличение расходов на уплату ЕСВ приведет к уменьшению размера заработных плат, что, в свою очередь, приведет к уменьшению поступлений военного сбора и налога на доходы физических лиц.

По мнению ассоциации, таким образом, предлагаемые министерством меры будут непродуктивными с точки зрения борьбы с «теневыми» зарплатами и могут вызвать цепную реакцию негативных последствий.

Поддержал коллег и Союз украинских предпринимателей, отметив, что предложенная правительством модель приведет к переводу заработных плат «в конверт» и тенизации фонда оплаты труда.

«Добросовестные плательщики, которые выполняют все возложенные на них налоговые обязательства, понесут еще больше затрат. Проект закона ставит в неравные условия налогообложения всех плательщиков. Подход государства к системе налогообложения должен быть направлен на уменьшение налоговой нагрузки, а не увеличение налогового бремени для добросовестного бизнеса», - сказано в заявлении СУП.

Также представители союза выразили обеспокоенность, что законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за неуплату налога и запретить выезд за пределы страны и управление транспортным средством при открытом исполнительном производстве о неуплате ЕСВ.

«Пенсионный фонд Украины наделяется новыми функциями, которые фактически дают ему полномочия контролирующего органа, дублируя функции фискальной службы Украины. Это происходит в то время, когда бизнес и так находится под угрозой проверок и чрезмерного, часто ничем не обоснованного, контроля контролирующих органов», - сказано в заявлении СУП.

В Американской торговой палате в Украине указали на ещё одно крайне важное негативное последствие данной идеи Минсоцполитики.

«Поскольку большинство компаний уже утвердили свои бюджеты на 2019 год, непредсказуемый рост налоговой нагрузки может привести к сокращению штата работников, пересмотру и корректировке планов дальнейшего повышения заработных плат работников», - сказано в заявлении палаты.

В палате также указали, что инициатива может нивелировать эффект от снижения процентной ставки ЕСВ с 41% до 22%, что было одним из заметных шагов со стороны государства для прозрачного бизнеса и позволило нашей стране улучшить позиции с точки зрения инвестиционной привлекательности.

В Федерации работодателей Украины считают, что законопроект на самом деле несет риски значительного углубления проблемы «теневых» зарплат, усиления давления на легальный бизнес и ухудшения бизнес-климата в целом.

«Проект не имеет ничего общего ни с социальной справедливостью как таковой, ни со «справедливым механизмом начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», о котором говорится в названии законопроекта. В крайне сжатой и некачественной пояснительной записке к нему не приведено ни одного анализа по влиянию на субъекты хозяйствования и рынок труда», - отметили в ФРУ.

По мнению экспертов Федерации, введение норм законопроекта приведет к ухудшению конкурентоспособности отечественных предприятий на рынках сбыта, общем ухудшении инвестиционного климата в государстве, станет дополнительным важным стимулом для сокрытия истинных доходов работников от налогообложения, будет способствовать замораживанию или даже уменьшению достигнутых зарплат работников всех категорий, сокращению общегосударственных доходов от ЕСВ и налога на доходы физических лиц.

…и министры-экономисты тоже

Примечательно, что даже внутри Кабмина нет однозначной позиции по налогообложению высоких зарплат. В СМИ появилось письмо Министерства экономического развития и торговли, в котором ясно говорится, что законопроект Министерства социальной политики по ЕСВ может нести негативные последствия для национальной экономики.

«Законодательная инициатива приведет к еще большей тенизации фонда оплаты труда, уменьшению инвестиционных поступлений, и, как следствие, поступлений в государственный бюджет», - сказано в письме министерства, подписанном первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым.

Также указывается, что регрессивная шкала начисления единого социального взноса негативно скажется на доходах местных бюджетов.

«Учитывая изложенное, законопроект Минэкономразвития не поддерживается», - четко говорится в конце письма.

Комментируя УНИАН инициативу Минсоцполитики, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил, что она противоречит логике налоговых реформ, которые проводятся в стране со времен Евромайдана.

«Было бы странным, если бы Министерство экономики относилось к таким инициативам позитивно. Тогда бы следовало задать вопрос, на чьей стороне мы играем. Мне кажется, что данная инициатива противоречит той логике налоговых реформ, которые проводятся со времен Майдана», - сказал он.

По его словам, Минэкономразвития удивлено инициативой Минсоцполитики ещё и потому, что есть технические проблемы, связанные с тем, что предлагается повысить ставку ЕСВ для очень незначительного количества именно высокооплачиваемых работников.

«Если ещё можно дискутировать относительно того, приведет ли увеличение ставки ЕСВ к тому, что массово работников где-то на заводах будут переводить на какие-то схемы, то если мы говорим об одном директоре, который получает высокую зарплату, то есть множество разных вариантов с ФОПами или консультационным договорами, которые помогут этого избежать», - сказал он.

По мнению главы налогово-юридической практики Ernst&Young в Украине Владимира Котенко, задекларированная Минсоцполитики цель не достигается предлагаемыми методами, а конечный эффект этой инициативы, скорее всего, будет обратным декларируемому.

«Эта инициатива представляется мне неудачной и контрпродуктивной относительно задекларированных целей. Вместо детенизации зарплаты мы, в худшем случае, получим противоположный результат, то есть увеличение теневого сектора, а, в лучшем случае – у нас будет не детенизация, а просто дополнительные «поборы» с прозрачных, а не теневых зарплат», - сказал он.

Эксперт также считает, что предложенные меры неадекватны как средство борьбы с практикой, когда руководители декларируют минимальную зарплату в попытке уклониться от уплаты ЕСВ. Ведь предложенные меры без разбора «бьют», в том числе, по добросовестным бизнесам. По его словам, если представителям власти имеют основания полагать, что происходит нарушение законодательства о ЕСВ, то властям следует применять предусмотренные законом меры воздействия именно к нарушителям, а не создавать проблемы для прозрачного бизнеса.

Несмотря на то, что бизнес, юристы и экономисты уже высказали свое негативное отношение к предложенному законопроекту, у сторонников изменения механизма начисления ЕСВ появился серьезный сторонник – в лице президента Украины Петра Порошенко.

Глава государства на встрече с представителями бизнеса, организованной на этой неделе Европейской Бизнес Ассоциацией, призвал поддержать инициативу Минсоцполитики.

«Это шаг, который мы сейчас должны со всей ответственностью поддержать. Нам необходимо пойти навстречу и поддержать пенсионеров. Потому что мы не можем утверждать, что в Украине все хорошо, когда пенсии растут меньше всего», - заявил он, делая вид, что забыл о совсем недавнем скандале вокруг выплаты зарплат по теневым схемам для своих же сотрудников своего же «5 канала».

Президентская поддержка повышения отчислений с зарплаты явно увеличивает шансы принятия соответствующего проекта закона в парламенте. Другое дело, что выхлоп в результате всех этих действий может быть совершенно противоположным.

Дмитрий Шварц