Российский ВТБ грозит подать в суд на Порошенко

В ВТБ заявили, что будут стремиться к возмещению расходов на приобретение украинского банка, который он купил у Порошенко в 2006 году.

Российский банк ВТБ, 60,9% активов которого принадлежит российскому государству, может подать иск в международный суд на президента Украины Петра Порошенко из-за решения Апелляционного суда Киева, которое "парализовало работу" дочернего банка в Украине.

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Об этом говорится в заявлении банка, передает zn.ua.

Банк добавил, что он оспорил решение суда, но "рассмотрение жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми".

"На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов", - говорится в заявлении ВТБ Банка.

ВТБ заявил, что будет стремиться к возмещению расходов на приобретение украинского банка, который он купил у Порошенко в 2006 году.

"Хотели бы также напомнить Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка "Мрия", которым он владел, и который Группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка", - говорится в заявлении банка.

Киевский апелляционный суд 19 ноября частично удовлетворил жалобу "ВТБ Банка" и отменил постановление частного исполнителя о запрете данному банку проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.

Сообщалось, что ранее ВТБ не исключал дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью своей украинской "дочки" - "ВТБ Банк", - в случае, если будут сохранены существенные ограничения по судебному решению.

"ВТБ-Банк" ввел лимиты на снятие наличных из-за снижения объема ликвидности. В Нацбанке при этом подтвердили наличие проблем с ликвидностью у банка.

Президент Петр Порошенко 15 марта 2017 года утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснулись ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк". 6 марта 2018 года глава государства продлил санкции еще на год.