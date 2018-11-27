Коломойский рассказал, почему Ахметов контролирует 30% ВВП Украины

Бизнесмен заявил, что государство создало такие условия, при которых Ахметов смог получить такое влияние.

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью каналу KishkiNa рассказал о своем отношении к олигарху Ринату Ахметову и поделился мнением, как тому удается контролировать почти треть ВВП Украины.

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Он заявил, что не осуждает Ахметова, зарабатывающего на схеме "Роттердам+", потому что олигарх играет по правилам, прописанным государством. По его словам, после бегства Виктора Януковича и его окружения в Россию, их сферы влияния достались Ахметову, передает ТСН.

"Плохо лежало – не побрезговал, взял. В результате сегодня Ринат Леонидович (Ахметов – ред.) контролирует 30% ВВП. А при Януковиче контролировали в лучшем случае 15 или 20%. С другой стороны, ВВП стал в два раза меньше, в 2,5", - отметил Коломойский.

Также он добавил, что Ахметов взял под свой контроль половину валютной выручки в Украине.

"Он контролирует 50% валютной выручки в стране. А до этого контролировал 20 или 25% выручки", - добавил бизнесмен.

Коломойский заявил, что государство создало такие условия, при которых Ахметов смог получить такое влияние.

"Я считаю, что Ахметов все делает в рамках украинского законодательства. Как это: каждая команда играет на столько, на сколько ей позволяет играть соперник (…) Государство создает условия, в котором один человек, без фамилии, может контролировать 30% ВВП", - пояснил он.

Также Коломойский сказал, что они с Ахметовым иногда общаются по телефону, поздравляют друг друга с днем рождения и "партнируют в оставшихся мелких бизнесах".

Ранее сообщалось, что олигарх Ринат Ахметов стал самым богатым украинцем в рейтинге толстосумов планеты по версии Forbes. Он оказался на 334 месте с состоянием в 5,5 млрд долларов. Также в список вошли Константин Жеваго, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк и Вадим Новинский.