Нацбанк признал неплатежеспособной украинскую "дочку" российского ВТБ

Решение принято ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев банка для предотвращения неплатежеспособности.

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным «ВТБ Банк», принадлежащий российскому государственному «Внешторгбанку».

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Как сообщается на сайте НБУ, решение принято ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев «ВТБ Банка» для предотвращения неплатежеспособности, а также отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности банка, и в связи с тем, что деятельность банка не отвечала требованиям банковского законодательства.

Отмечается, что в связи со снижением объема ликвидности банка и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца, регулятор признал банк проблемным 13 ноября и тогда же установил срок для принятия плана мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

По оценкам НБУ, 97% вкладчиков банка получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, а в целом Фонд обеспечит выплаты вкладчикам банка в объеме 942,7 млн грн.

В НБУ подчеркнули, что признание «ВТБ Банка» неплатежеспособным никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанной финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному «Внешторгбанку».

В начале ноября «ВТБ Банк», испытывающий проблемы с ликвидностью, заявил о наличии необходимых ресурсов и управленческого опыта для продолжения работы и стабилизации ситуации.

В финучреждении напомнили, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил запрет на отчуждение активов банка, и анонсировали рассмотрение апелляционной жалобы на это решение.

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.