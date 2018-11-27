Всемирный банк в декабре рассмотрит выделение Украине $750 миллионов гарантии

Окончательные параметры сделки будут определены после утверждения Советом.

Всемирный банк включил вопрос о предоставлении Украине финансовой гарантии на 750 млн долл. в повестку дня заседания своего Совета директоров 18 декабря.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, отмечая, что окончательные параметры сделки будут определены после утверждения Советом директоров Всемирного банка.

Отмечается, что гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение.

Гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Во Всемирный Банк Украина вступила в 1992 году (одновременно со вступлением в МВФ) и является членом всех его структур.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.