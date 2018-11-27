Официальная гривня снова ниже 28 за доллар: Нацбанк резко опустил нацвалюту

Официальный курс НБУ на 28 ноября: 100 USD – 2810.5334 грн; 100 EUR – 3183.7722 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2810.5334 (27 ноября – 2789.8447)

100 EUR – 3183.7722 (27 ноября – 3170.1005)

Во вторник, 27 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,12/28,15 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки гривни на 23 копейки ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,83/31,86 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0973 грн/долл.