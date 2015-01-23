Кудрин прогнозирует, что в этом году из России уйдет $90-100 млрд

Отток капитала из России по итогам 2015 года может составить 90-100 миллиардов долларов, прогнозирует глава Комитета гражданских инициатив, экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин, передает Прайм.

"Будем возвращать ранее взятые кредиты, это большая сумма для года, это 120 миллиардов долларов, часть из нее, по-видимому, будет рефинансирована, но это давление на курс существенное и в этом году, например, отток тоже будет около 90-100 миллиардов долларов. Это очень большой удар каждый год по экономике России", - сказал Кудрин, выступая на сессии экономического форума в Давосе.

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По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из РФ в 2014 году, согласно предварительным данным платежного баланса, вырос в 2,5 раза - до 151,5 миллиарда долларов. Согласно базовому сценарию макроэкономического развития, регулятор предполагает, что чистый отток в 2015 году составит 118 миллиардов долларов.