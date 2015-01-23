Налоговики проверят все предприятия с госдолей

Государственная фискальная служба планирует в 2015 году провести проверки налоговой дисциплины на всех предприятиях, где есть государственная доля, заявил в ходе пресс-конференции глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус.

«У нас есть поручение премьер-министра Украины. Мы проведем проверки по всем предприятиям с государственной долей, в особенности тех, где задолженность по налоговым платежам превышает 5 млн грн», - сказал Билоус.

При этом он подчеркнул, что внимание будет уделено всем компаниям, включая добывающие предприятия. Кроме того, Билоус сообщил, что в 2014 году объем налоговых платежей непосредственно по ренте за использование недр и природных ресурсов составил порядка 18,2 млрд грн.

Читайте такжеБилоус: НДС будут и дальше возвращать облигациями - «это лучше, чем ничего»

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил намерение в ближайшее время обнародовать финансовую информацию о состоянии крупных госхолдингов. Кроме того, глава правительства добавил, что в отношении предприятий, которые представляют стратегический интерес, Кабмин принял решение провести конкурсный отбор руководителей.