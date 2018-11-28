У Порошенко не знают, кто разместил по всей стране борды с именем президента

01:51, 28 ноября 2018
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У Порошенко открестились от билбордов с именем президента / пресс-служба

В Администрации президента не знают, кто распространяет рекламу с использованием лозунга "Армия! Язык! Вера!" и имени и фамилии президента.

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Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы АП, сообщают "Украинские новости".

"По информации, предоставленной Государственным управлением делами, оплата услуг по подготовке и размещению изображений и обращений с подписью президента Украины Петра Порошенко на носителях внешней рекламы не осуществлялась", - говорится в ответе АП.

Никакой другой информации относительно организации, занимающейся размещением рекламы, а также условий этих размещений, ответ АП не содержит.

Напомним, ранее появились "троллинговые" борды НФ в адрес Порошенко.

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Теги: #Порошенко#реклама#Администрация президента