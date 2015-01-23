Донорскую конференцию перенесли на апрель, чтобы показать результаты реформ

Донорская конференция по Донбассу планируется на апрель.

Об этом заявил "Украинской правде" министр экономики Айварас Абромавичус в Давосе.

"Донорская конференция скорее всего пройдет в апреле. Потому что мы хотим больше ссылаться на реформы и на изменения. Тогда новому правительству будет уже больше 100 дней, и будут уже какие-то результаты", - пояснил он.

"Это и дерегуляция и работа с госкорпорациями", - добавил минстр.

"Мы будем проводить конференцию не для того, чтобы выпрашивать деньги, какие-то средства будут раньше, а для того, чтобы показать возможность для инвестиций в страну. В том числе и под госгарантии наших партнеров. Литва уже дала согласие на госгарантии для своих инвесторов в Украину", - отметил Абромавичус.

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Ранее предполагалось, что Международная донорская конференция в поддержку Украины пройдет в конце января-начале февраля 2015 года.