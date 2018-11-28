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Валютный рынок немного успокоился - доллар дешевеет

11:31, 28 ноября 2018
Финансы
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Продать доллары можно за 28,40 грн / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,40 грн, евро - за 32,10 грн за одну денежную единицу.

Вчера, 27 ноября, стоимость доллара в киевских обменных пунктах составляла 28,95 грн, евро – 33 грн за одну денежную единицу.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к открытию торгов установились на уровне 28,24/28,26 грн/долл.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара