Валютный рынок немного успокоился - доллар дешевеет
11:31, 28 ноября 2018Финансы
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Стоимость доллара в обменниках Киева просела до 28,60 грн. Продать доллары можно за 28,40 грн.
Продать доллары можно за 28,40 грн / фото УНИАН
Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 28 ноября, просела до 28,60 грн, евро – до 32,30 грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,40 грн, евро - за 32,10 грн за одну денежную единицу.
Вчера, 27 ноября, стоимость доллара в киевских обменных пунктах составляла 28,95 грн, евро – 33 грн за одну денежную единицу.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к открытию торгов установились на уровне 28,24/28,26 грн/долл.
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