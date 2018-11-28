Валютный рынок немного успокоился - доллар дешевеет

Стоимость доллара в обменниках Киева просела до 28,60 грн. Продать доллары можно за 28,40 грн.

Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 28 ноября, просела до 28,60 грн, евро – до 32,30 грн.

Читайте такжеПочем будет доллар: эксперты спрогнозировали влияние военного положения на курс гривни

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,40 грн, евро - за 32,10 грн за одну денежную единицу.

Вчера, 27 ноября, стоимость доллара в киевских обменных пунктах составляла 28,95 грн, евро – 33 грн за одну денежную единицу.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к открытию торгов установились на уровне 28,24/28,26 грн/долл.