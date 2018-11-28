Украинская «дочка» российского ВТБ стала банкротом - банк начали выводить с рынка

Временная администрация в банк назначена до 27 декабря 2018 года включительно.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал вывод с рынка неплатежеспособного «ВТБ Банка», принадлежащего российскому государственному «Внешторгбанку».

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Как сообщила пресс-служба фонда, временная администрация в банк назначена сроком на один месяц - до 27 декабря 2018 года включительно.

Временным администратором банка назначена Юлия Заболотная.

В фонде напомнили, что процедура вывода банка с рынка начата на основании решения Национального банка о признании банка неплатежеспособным.

Национальный банк сообщил о своем решении вчера, 27 ноября, поздно вечером, объясняя это отсутствием реальных действий со стороны владельцев «ВТБ Банка» для предотвращения неплатежеспособности, а также отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности банка.

По оценкам НБУ, 97% вкладчиков банка получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, а в целом фонд обеспечит выплаты вкладчикам банка в объеме 942,7 млн грн.

В НБУ подчеркнули, что признание «ВТБ Банка» неплатежеспособным никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанной финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному «Внешторгбанку».

В начале ноября «ВТБ Банк», испытывающий проблемы с ликвидностью, заявил о наличии необходимых ресурсов и управленческого опыта для продолжения работы и стабилизации ситуации.

В финучреждении напомнили, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил запрет на отчуждение активов банка, и анонсировали рассмотрение апелляционной жалобы на это решение.

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.