Нацагентство по предупреждению коррупции проверит СБУ, Генпрокуратуру, Нацбанк и еще 31 ведомство

Проверки начнутся в январе с Государственной службы статистики и Государственного агентства водных ресурсов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило план проведения проверок в государственных органах и органах местного самоуправления на 2019 год.

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Как сообщается на сайте НАПК, план проведения проверок в государственных органах и органах местного самоуправления на 2019 год был утвержден на заседании ведомства.

Так, в 2019 году Национальное агентство проверит 34 органа.

"Проверки будут проводиться в январе-декабре 2019 года. Основными задачами проверок являются: определение состояния организации работы по предотвращению и выявлению коррупции, установление возможных фактов нарушения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Согласно плану проведения проверок, в январе 2019 года НАПК проверит Государственную службу статистики и Государственное агентство водных ресурсов, в феврале - Генпрокуратуру, Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания и Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, в марте - Мининфорполитики, Высший совет правосудия и Госслужбу качества образования, в апреле - Нацбанк, Госагентство по управлению зоной отчуждения и Госэкоинспекцию, в мае - Государственную миграционную службу, Государственное космическое агентство и Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в июне - Госинспекцию ядерного регулирования, Волынский облсовет и СБУ, в июле - МинВОТ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и Государственную судебную администрацию, в августе - Администрацию ГПСУ, Нацкомиссию по госрегулированию в сфере рынков финуслуг и Госагентство резерва, в сентябре - Госслужбу геологии и недр, Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению и Администрацию Госслужбы спецсвязи и защиты информации, в октябре - Госслужбу финансового мониторинга, Госагентство по вопросам кино и Нацкомиссию по госрегулированию в сфере связи и информатизации, в ноябре - Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Счетную палату и Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в декабре - Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Госагентство автодорог.