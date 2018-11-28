Гривню продолжает лихорадить на межбанке

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,27/28,30 грн/долл.

В среду, 28 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,27/28,30 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки гривни на 15 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,89/31,92 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2612 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,12/28,15 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,83/31,86 грн/евро.